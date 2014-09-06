Бойовики обстрілюють сили АТО, незважаючи на оголошене перемир'я - Тимчук

Російсько-терористичні війська не дотримуються умов перемир'я відповідно до протоколу, підписаного вчора в Мінську між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ.

Про це повідомляє лідер "ІС" Дмитро Тимчук.

«Продовжуються напади і обстріли позицій і блок-постів українських військ на території Донбасу з боку російських військ і терористів», - зазначає він.

За словами Тимчука, зокрема, вчора після 18.00 і до теперішнього моменту противник здійснив кілька спроб атакувати позиції українських військ на території аеропорту в Донецьку. Під час штурмів противник використовує гранатомети і вогнемети.

Також після 18.00 вчорашнього дня було здійснено обстріл позицій українських військ в районі н.п. Попасна, Красногорівка, Золоте, Новотроїцьке.

Читайте такожУкраїнські силовики під Донецьком не вірять у дієвість припинення вогню – ЗМІ

Тимчук зазначає, що українські війська повністю дотримуються умов перемир'я, і відкривають вогонь тільки у відповідь під час нападу на свої позиції.

За даними «ІС», вчора до 18.00, тобто до початку перемир'я, українськими військами було знищено 1 танк, 6 САУ, 2 БТР, 1 БМП, 7 артилерійських знарядь, 6 мінометів, а також жива сила противника (більша частина - в районі Маріуполя).

Читайте такожБойовики анонсують порушення Україною перемир'я - журналіст