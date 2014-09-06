НАТО підтримує Україну в її боротьбі - прес-секретар Держдепартаменту США

НАТО підтримує Україну в її боротьбі через те, що США і весь Альянс дотримується принципів демократії, миру, безпеки, заявила речниця Державного департаменту США Марі Гарф.

Як повідомляє Радіо Свобода, за її словами, ці принципи, визначально важливі для НАТО, Росія розтоптала останніми місяцями, вчинивши збройні вторгнення в Україну – не лише у Криму, а тепер і у східній Україні. «Саме тому ми колективно заявляємо, що ми всі підтримуємо Україну і будемо дедалі більше підтримувати її», – сказала Гарф.

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На брифінгу у Вашингтоні речниця Держдепартаменту нагадала також слова президента Барака Обами про те, що США завершують розробку заходів, які поглиблять і розширять санкції проти фінансового, енергетичного та оборонного секторів економіки Росії, й обговорюють це зі своїми союзниками.

Гарф «абсолютно і щиро» відкинула згадане журналістами твердження Росії, ніби напруженість у світі зростає не тільки через дії самої Росії, а й через дії НАТО.

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Крім того, вона додала, що Україна зробила цілу низку запитів щодо отримання різноманітної допомоги. І партнери України, включно з США, зараз розглядають їх усі, щоб вирішити, як найкраще підтримати Україну, сказала Гарф.

5 вересня завершився саміт НАТО, на якому ситуація після вторгнення російських регулярних військ до материкової частини України було одним із головних питань.