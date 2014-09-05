НАТО засуджує інтервенцію Росії в Україну та підтримує санкції проти Москви - декларація

Про це йдеться у завершальній частині декларації, присвяченій Україні, яка була ухвалена за результатами саміту НАТО, що відбувся 4-5 вересня.

«У той час, як Росія продовжує втручатися військовим чином, озброюючи сепаратистів, розпалюючи нестабільність в Україні, ми підтримуємо санкції, які були застосовані ЄС, Великою сімкою та іншими, що є важливою частиною міжнародних зусиль реагування на дестабілізуючу поведінку Росії», - сказано в декларації.

НАТО рішуче засудило ескалацію та незаконну військову інтервенцію Росії в Україну та вимагає вивести свої сили з України та від її кордонів. «Порушення українського суверенітету та територіальної цілісності є серйозним порушенням міжнародних законів та найбільшим викликом для євроатлантичної безпеки», - йдеться в документі.

Читайте такожМЗС Британії: нові санкції проти РФ можуть скасувати в разі припинення вогнюКрім того, союзники заявили, що не визнають і не будуть визнавати незаконну анексію Росією Криму.

«Ми вимагаємо, щоб Росія відповідала міжнародному закону та своїм міжнародним зобов’язаннями та відповідальності. Ми вимагаємо, щоб Росія поклала край незаконній окупації Криму, утрималася від агресивних дій проти України, вивела свої війська, припинила потік зброї, обладнання, людей через та уздовж українського кордону. Росія повинна використати свій вплив на сепаратистів для деескалації ситуації та зробити конкретні кроки, які дозволять відбутися політичному та дипломатичному рішенню, яке буде поважати українські суверенітет, територіальну цілісність та міжнародно визнані кордони», - наголошується в декларації НАТО.

Також союзники висловили «глибоку занепокоєність щодо того, що насилля та небезпека в регіоні, причиною яких є Росія та підтримувані Росією сепаратисти, є причиною погіршення гуманітарної ситуації».

«Ми занепокоєні дискримінацією кримсько-татарського населення та інших місцевих комун в Криму. Ми вимагаємо від Росії здійснити необхідні заходи, щоб гарантувати безпеку, права та свободи всім, хто живе на півострові», - сказано в документі.

Читайте такожЗМІ: Порошенко оприлюднив 14 пунктів свого мирного плануСоюзники також вважають, що «це насилля та небезпека призвели до трагічного збиття рейсу МН17».

«Союзники закликають всі держави у регіоні гарантувати негайний, безпечний та беззаперечний доступ до місця падіння, щоб дозволити провести розслідування та повернути останки та особисті речі жертв, які ще залишаються на місці. Ті, хто безпосередньо чи непрямо відповідальні за це, повинні бути притягнені до відповідальності якомога швидше», - прописано в декларації.

Союзники висловили занепокоєння і з зв’язку з моделлю поведінки Росії, яка зневажає міжнародне законодавство, включаючи Хартію ООН, її поведінкою щодо Грузії та Молдови, порушення фундаментальних домовленостей та зобов’язань щодо європейської безпеки.

Читайте такожУ НАТО підтримали домовленість про припинення вогню на Донбасі«Це загрожує міжнародному порядку, який базується на правилах, та є викликом для євроатлантичної безпеки. На доповнення, такий розвиток має потенціал здійснити довгостроковий ефект на стабільність у Чорноморському регіоні, який залишається важливим компонентом євроатлантичної безпеки», - наголошується в документі.