Вранці бойовики обстрілювали Донецьк у районі аеропорту

Про це з посиланням на жителів Київського, Кіровського та Куйбишевського районів міста повідомляє прес-служба Донецької міськради.

"Станом на 9:30 обстановка в Донецьку стабільно напружена. Працюють комунальні служби та аварійно-відновлювальні бригади підприємств", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку відновлюють електропостачанняТакож наголошується, що співробітники "Донецькміськводоканалу" проводять наповнення рівнів водопровідних вузлів міста.

Читайте такожБойовики і російські військові продовжують активно порушувати перемир'я - ТимчукСитуація з продовольством у Донецьку задовільна, транспорт здійснює рух згідно з графіками "вихідного дня", відзначили в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 5 на 6 вересня у Донецьку пройшла спокійно.