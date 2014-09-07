РНБО: Незважаючи на обстріли бойовиками сил АТО, режим перемир'я триватиме

Українські військовослужбовці в повному обсязі виконують умови режиму припинення вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

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«Українські військові в повному обсязі виконують умови перемир'я й припинили вогонь. Водночас за минулу добу в окремих районах спостерігалися обстріли наших блокпостів із боку терористів», - сказав він.

За його словами, вчора бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців біля Маріуполя. Проте, на даний момент у Маріуполі ситуація загалом спокійна й перебуває повністю під контролем.

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Польовий також зазначив, що незважаючи на обстріли сил АТО на сході України, режим перемир'я буде збережено.

«На даний момент про припинення режиму перемир'я не йдеться», - повідомив він.