Луценко: Сучасну зброю до України постачатимуть 5 країн НАТО

На самміті НАТО були досягнуті домовленості про західних військових радників і поставки сучасної зброї до України.

Про це заявив радник президента України, лідер партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"На самміті НАТО були досягнуті домовленості про західних військових радників і поставки сучасної зброї з США, Франції, Італії, Польщі, Норвегії", - пише він.

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Також Луценко зазначає, що сили АТО виявили серед офіцерів, добровольців і волонтерів нових командирів та організаторів у військах.

"Це дає можливість не тільки будівництва армії нового взірця, але й реального, немітингового приєднання до НАТО", - підкреслює лідер партії Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко в інтерв'ю телепрограмі ВВС HARDtalk заявив, що високоточне озброєння Україні необхідне не для війни, а для захисту.

"Ви маєте зрозуміти, що це робиться не для того, аби ми могли перемогти в цій конкретній війні. А для того, щоб ми могли створити у себе європейську систему безпеки", - пояснив Порошенко.

Разом з тим, глава держави ухилився від відповіді на питання щодо конкретних країн, з якими йому вдалося досягти угоди про постачання згаданої зброї.

5 вересня головнокомандуючий силами НАТО в Європі Філіп Брідлав заявляв, що питання про постачання зброї Україні може бути вирішене за 36 годин.