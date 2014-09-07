Луценко: Сучасну зброю до України постачатимуть 5 країн НАТО
США, Франція, Італія, Польща та Норвегія нададуть зброю Україні.
На самміті НАТО були досягнуті домовленості про західних військових радників і поставки сучасної зброї до України.
Про це заявив радник президента України, лідер партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
"На самміті НАТО були досягнуті домовленості про західних військових радників і поставки сучасної зброї з США, Франції, Італії, Польщі, Норвегії", - пише він.
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Також Луценко зазначає, що сили АТО виявили серед офіцерів, добровольців і волонтерів нових командирів та організаторів у військах.
"Це дає можливість не тільки будівництва армії нового взірця, але й реального, немітингового приєднання до НАТО", - підкреслює лідер партії Порошенка.
Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко в інтерв'ю телепрограмі ВВС HARDtalk заявив, що високоточне озброєння Україні необхідне не для війни, а для захисту.
"Ви маєте зрозуміти, що це робиться не для того, аби ми могли перемогти в цій конкретній війні. А для того, щоб ми могли створити у себе європейську систему безпеки", - пояснив Порошенко.
Разом з тим, глава держави ухилився від відповіді на питання щодо конкретних країн, з якими йому вдалося досягти угоди про постачання згаданої зброї.
5 вересня головнокомандуючий силами НАТО в Європі Філіп Брідлав заявляв, що питання про постачання зброї Україні може бути вирішене за 36 годин.