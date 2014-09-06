Високоточна зброя Україні необхідна не для війни, а для захисту - Порошенко

Високоточне озброєння Україні необхідне не для війни, а для захисту, заявляє президент України Петро Порошенко.

У інтерв'ю телепрограми ВВС HARDtalk ведучому Стівену Сакуру Порошенко пояснив, з якою метою домовлявся на саміті НАТО про постачання Україні високоточного озброєння, повідомляє ZN.UA.

"Ви маєте зрозуміти, що це робиться не для того, аби ми могли перемогти в цій конкретній війні. А для того, щоб ми могли створити у себе європейську систему безпеки", - заявив президент.

Порошенко відзначив, що вперше Україні було запропоновано по-справжньому сучасне військове оснащення для захисту території.

Разом з тим, Порошенко ухилився від відповіді на питання щодо конкретних країн, з якими йому вдалося досягти угоди про постачання згаданої зброї.

"У тому, що стосується країни, я прошу вас не заглиблюватися в це питання... Без коментарів", - сказав президент України.

Порошенко нагадав, що війна в Україні не обмежується українською територією, проте він не має ілюзій, що солдати НАТО допомагатимуть країні брати участь в бойових діях на її території.

"Ми розраховуємо на себе. Але нам життєво необхідна фінансова, технічна і військова допомога", - відзначив глава держави.

5 вересня головнокомандуючий силами НАТО в Європі Філіп Брідлав заявляв, що питання про постачання зброї Україні може бути вирішене за 36 годин.

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