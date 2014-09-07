У Бердянську СБУ затримала ватажка єнакіївських бойовиків

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Бердянську громадянина України «Г» – ватажка єнакіївського осередку бойовиків терористичної організації «ДНР».

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За свідченнями місцевих мешканців, у березні ц.р. «Г» під виглядом так званої громадської організації «Оплот» створив у Єнакієвому Донецької області злочинне угрупування, члени якого вербували містян до бандформувань та примушували вступати до партії «Народное движение, русское движение города Енакиево».

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"У місті «громадський активіст» був відомий своїм кримінальним минулим – відбував покарання за навмисне вбивство, тримав у страху місцевих жителів – ґвалтував та продавав у рабство бойовикам жінок", - йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що з початком антитерористичної операції правопорушник брав участь у бойових діях на боці терористів поблизу Шахтарська та Єнакієвого – був поранений та під виглядом біженця втік до Бердянська.

"Переховуючись на території Запорізької області, продовжував працювати на терористів з «ДНР» – збирав та передавав бойовикам відомості про дислокацію, озброєння, чисельність українських військ, а також точні координати для нанесення російськими військами артилерійських ударів по позиціях сил АТО", - зазначили у відомстві.

Тривають слідчі дії.