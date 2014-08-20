На Луганщині голова сільради передавала бойовикам дані про розміщення сил АТО
Контррозвідка Служби безпеки України викрила протиправну діяльність голови Нижньо-Вільхової селищної ради Станично-Луганського району Луганщини Олени Івановської, яка підтримувала терористів та була керівником місцевого осередку так званої «ЛНР».
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
«Голова місцевої селищної ради, використовуючи надані їй державою повноваження, підбурювала мешканців регіону до непокори чинній владі та участі у сепаратистських рухах на Луганщині», - йдеться в повідомленні.
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Крім того, за даними СБУ, Івановська збирала та передавала терористам, представникам «ЛНР», відомості про дислокацію та переміщення військової техніки й особового складу сил, задіяних в АТО. У подальшому отриману інформацію бойовики використовували для проведення диверсійних акцій та нападів на українських військових.
Івановській повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
За рішенням суду зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою терміном на два місяці, повідомили в СБУ.