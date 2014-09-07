ЗМІ: На нових переговорах щодо Донбасу бойовики планують "домагатися незалежності"

Учасники контактної групи «Україна - ОБСЄ - Росія» попередньо домовилися зустрітися через 7-8 днів.

Про це повідомив Олександр Захарченко, який вважає себе «прем'єр-міністром» терористичної організації "ДНР" в ефірі "Коммерсант ФМ", передає російське агенство РИА Новости.

Читайте такожОБСЄ опублікувала мінський протокол (документ)

За його словами, представники терористичних угрупувань на запланованій зустрічі будуть "домагатися незалежності". Захарченко підкреслив, що пункт про особливий статус в Мінському протоколі не остаточний.

"Попередньо домовилися через 7-8 днів знову зустрітися. Вони повинні висловити свої побажання. За попередньою домовленістю, буде розширена група. З апарату президента України повинні були приїхати люди. Прізвищ ще не знаю», - сказав Захарченко.

Він припустив, що «від Донецька, Луганська, в будь-якому випадку, буде Пургін, Карякін, від Росії - Зурабов».

Читайте такожПорошенко обіцяє розглянути особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також глави "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі було підписано протокол про припинення з 18:00 п'ятниці вогню на Донбасі.

6 вересня президенти України і РФ провели телефонну розмову, в ході якого дійшли згоди, що "режим припинення вогню" на сході України в цілому виконується.