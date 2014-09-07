ОБСЄ: Перемир’я порушують, але воно не скасоване - BBC

Спостерігач ОБСЄ заявляє, що обстріли аеропорту у Донецьку є порушенням умов режиму припинення вогню, однак не є підставою для скасування перемир'я, повідомляє BBC Україна.

В аеропорту Донецька вівся двосторонній мінометний вогонь.

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У неділю місцеві жителі Донецька повідомляли про обстріли, які доносились з боку аеропорту.

У РНБО заявили, що у суботу бойовики спробували атакувати донецький аеропорт, який контролюють сили АТО.

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У терористичній організації "ДНР" заявляють, що українські військові обстріляли їхні позиції біля аеропорту.

Режим припинення вогню на сході України набув чинності 5 вересня о 18.00, згідно з домовленостями контактної групи у Мінську.