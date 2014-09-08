За добу російські військові 10 разів обстріляли з мінометів та гранатометів сили АТО - Тимчук
Українські військовослужбовці відкривають вогонь виключно у відповідь, і виключно зі стрілецької зброї.
Незважаючи на оголошене перемир'я, російські війська та бойовики продовжують обстріли позицій українських військ і цивільних об'єктів, у т.ч. із застосуванням важких озброєнь.
Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Протягом доби 7 вересня зафіксовано близько 10 обстрілів.
"З учорашнього (7.09.2014) вечора противник проводив активні дії в районі Маріуполя, Донецька та Дебальцеве", - зазначає Тимчук.
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Також російськими військовими і бойовиками із застосуванням стрілецької зброї, мінометів і гранатометів здійснено обстріл позицій та блокпостів українських силовиків в районі н.п. Жданівка, Золоте, Нижня Кринка, Фащівка.
"Українські військовослужбовці відкривають вогонь виключно у відповідь, і виключно зі стрілецької зброї. Авіація та артилерія українськими військами не застосовувалась", - підкреслює експерт.