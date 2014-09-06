Відступаючи від Маріуполя російські війська замінували територію - "Азов"

Про це у групі Добровольчого батальйону територіальної оборони "Азов" у "Фейсбуці" написав один із керівників батальйону Захар Лаврентьєв.

"До уваги мешканців Маріуполя та його околиць. Перед тим як відійти за Широкіне, війська "Росіянії", щоб утримати подальший наступ армії України, масово замінували все перед селом мінами ПФМ1", - написав Лаврентьєв і застеріг місцевих мешканців, а особливо дітей, від прогулянок цією місцевістю.

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Він також підкреслив, що застосування цих мін заборонене.

"В Україні вони ліквідовані 2011 року повністю, так що звинуватити "ваті" нас у цьому не вийде. Путін і його війська заради досягнення мети готові перетворити Донецьку область в пекло на багато років", - зазначив Лаврентьєв.

Такий тип міни широко застосовувався в Афганській війні. Через незвичайну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймали міну як іграшку й отримували серйозні поранення або гинули.