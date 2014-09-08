Вночі бойовики наступали на Маріуполь за трьома напрямками - радник Тарути
09:16, 08 вересня 2014Політика
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На Маріуполь наступали з Новоазовська, Сартани та Комінтернове.
REUTERS
Вночі під Маріуполем проросійські бойовики вели наступ.
Про це повідомив радник губернатора Донецької області Костянтин Батозський на своїй сторінці в Facebook.
"Зараз у Маріуполі все спокійно. А вночі був наступ по 3 напрямкам. З танками, БТРами, піхотою. Перемир'я таке перемир'я. Завтра новий етап мінських переговорів", - написав він.
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За словами Батозського, бойовики наступали з Новоазовська, Сартани і Комінтернове.
Також він зазначив, що українські військові прийняли бій і відстояли свої позиції.
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