Вночі бойовики наступали на Маріуполь за трьома напрямками - радник Тарути

Вночі під Маріуполем проросійські бойовики вели наступ.

Про це повідомив радник губернатора Донецької області Костянтин Батозський на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз у Маріуполі все спокійно. А вночі був наступ по 3 напрямкам. З танками, БТРами, піхотою. Перемир'я таке перемир'я. Завтра новий етап мінських переговорів", - написав він.

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За словами Батозського, бойовики наступали з Новоазовська, Сартани і Комінтернове.

Також він зазначив, що українські військові прийняли бій і відстояли свої позиції.