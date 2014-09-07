У Маріуполі обстріляли машину, постраждали 5 осіб (фото)

Як пише 0629.com.ua, очевидці повідомили, що в момент аварії в машині їхали троє дорослих та двоє дітей.

Між тим, за даними міліції, за попередньою інформацією, в результаті обстрілу постраждали 5 осіб. Зараз вони отримують медичну допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, порушивши домовленість про припинення вогню, вчора бойовики обстріляли блокпост на в'їзді в Маріуполь у мікрорайоні Східний, в результаті чогозагинув один мирний житель і отримав поранення військовий.