У Маріуполі обстріляли машину, постраждали 5 осіб (фото)
11:24, 07 вересня 2014Суспільство
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Минулої ночі в Маріуполі недалеко від прохідної комбінату "Азовсталь" виявлене порожнє обстріляне авто зі слідами крові в салоні.
Авто виявили недалеко від комбінату "Азовсталь" / 0629.com.ua
Як пише 0629.com.ua, очевидці повідомили, що в момент аварії в машині їхали троє дорослих та двоє дітей.
Між тим, за даними міліції, за попередньою інформацією, в результаті обстрілу постраждали 5 осіб. Зараз вони отримують медичну допомогу.
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Як повідомляв УНІАН, порушивши домовленість про припинення вогню, вчора бойовики обстріляли блокпост на в'їзді в Маріуполь у мікрорайоні Східний, в результаті чогозагинув один мирний житель і отримав поранення військовий.
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