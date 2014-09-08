Суми під цілодобовою охороною: на всіх в'їздах до міста з'явилися блокпости

09:46, 08 вересня 2014
Політика
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ДАЇ спільно зі спецпризначенцями обшукують весь транспорт на предмет зброї та вибухівки.

На в'їздах до Сум з'явилися блокпости / ТСН

Всі в'їзди до міста Суми відтепер під цілодобовою охороною.

Міліцейські блокпости виставили на всіх дорогах, що ведуть до обласного центру.

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Співробітники ДАЇ спільно з озброєними спецпризначенцями обшукують весь транспорт на предмет зброї та вибухівки. Такі заходи безпеки викликані подіями на Сумщині.

Нагадаємо, з огнеметів російського виробництва невідомі обстріляли оборонний завод у Конотопі та військкомат у Шостці.

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