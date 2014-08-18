На в'їздах до Сум з'являться цілодобові чергові пости міліції

У Сумах на в’їздах до обласного центру з’являться цілодобові чергові пости міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, відповідне доручення сьогодні дав штабу міського відділу міліції мер Сум Олександр Лисенко.

«Сьогодні в Україні напружена ситуація, активізувалися провокатори, які вже почали свою роботу в Сумах. Тому з метою недопущення до міста цього елементу треба посилити правоохоронцями в’їзди до нього. Це будуть не блокпости, а чергові пости міліції, які стоятимуть там цілодобово», - зазначив Лисенко.

За його словами, пости з’являться на 4 стратегічних напрямках з боку Київської, Харківської, Чернігівської областей України та Курської області РФ.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з 19 серпня Сумська міськрада переходить на цілодобовий режим чергування: чергувати будуть усі, починаючи з мера та його заступників, і закінчуючи керівниками департаментів та управлінь.

За інформацією СЗГ УМВС України в Сумській області, цими вихідними до міліції надійшло кілька повідомлень про нібито закладену вибухівку у військкоматах та на залізничному вокзалі. Так у суботу, 16 серпня, надійшло неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу м. Суми, а в неділю, 17 серпня, були "заміновані" Сумський міський, Лебединський районний та обласний військкомати. На місце подій виїздили бригади правоохоронців, вибухівку не знайдено.