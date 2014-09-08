У штабі АТО обіцяють повідомити подробиці щодо звільнення полонених після обміну

10:23, 08 вересня 2014
Політика
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У штабі АТО зазначили, що зараз вже є певні досягнення щодо вирішення даного питання.

На фото - освобожденные вчера пленные из-под Иловайска / Мустафа Наем / facebook

Минулої ночі терористи 5 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

"За минулу ніч терористами був п'ять разів порушений режим припинення вогню. Зокрема, були обстріляні позиції сил АТО поблизу населених пунктів Нижня Кринка, Жданівка, Золоте, Піски, Фащівка», - йдеться у повідомленні.

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Що стосується питання звільнення військовополонених, то, за даними прес-центру, "на даний час вже є певні досягнення щодо вирішення цього питання". "Тривають консультації. Але подробиці будуть повідомлені після проведення обміну", - йдеться в повідомленні.

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