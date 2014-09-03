Порошенко і Путін домовились про режим припинення вогню на Донбасі (уточнено)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Як йдеться у повідомленні, результатом розмови стала домовленість про режим припинення вогню на Донбасі. Було досягнуто взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру (новина уточнена прес-службою президента).Читайте такожПорошенко готовий надати Путіну шанс "вийти з гри" гідно

Нагадаємо, Президент ініціював одностороннє припинення вогню до 30 червня. Практично відразу терористи продовжили атаки на позиції підрозділів АТО.

МЗС повідомляло, що за час спершу одностороннього, а потім нібито двостороннього припинення вогню українські силовики втратили 27 людей, 69 осіб були поранені.