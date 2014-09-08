На Луганщині бойовики продовжують грабувати шахти і вивозити з них вугілля

На Луганщині терористи продовжують грабувати шахти і вивозити з них вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«У містах Ровеньки та Свердловськ терористи грабують шахти. Зокрема, вивозять вугілля із шахт імені Вахрушева та підприємства «Свердловантрацит», - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня енергетичний холдинг ДТЕК заявив про крадіжку більш як 5 тис. тонн (70 вагонів) високоякісного вугілля з шахт «Червоний партизан» і імені Космонавтів об'єднань «Свердловантрацит» і «Ровенькиантрацит», які входять до складу холдинга.

2 вересня голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець також заявив, що озброєні бойовики, яких фінансує Росія, автомобільними колонами вивозять вугілля з деяких шахт Луганської і Донецької областей до Росії.