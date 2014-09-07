На Луганщині помічено колони російської бронетехніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Полевий.

За його словами, колона пройшла на південь Луганської області.

В її складі помічено російські танки Т-72ВМ, зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10" і новітні російські зенітно-ракетні комплекси типу «Витязь».

«Спостерігається активність російських військ на Таганрозько-Маріупольському напрямку», - сказав Полевий, зазначивши, що росіяни здійснюють інженерне облаштування транспортних коридорів із території РФ в Україну.

Читайте такожБойовики обстріляли Лебединське на Донеччині (карта АТО)Він також додав, що російські війська продовжують концентрувати свої збройні сили на півночі тимчасово окупованого Криму й здійснювати ротацію особового складу й техніки.

«Протягом доби порушень повітряного простору не зафіксовано», - констатував Полевий.