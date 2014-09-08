За останні 3 місяці загинуло більше людей, ніж за 10 років афганської війни - Кучма

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час візиту до Чернігова сказав другий президент України (1994-2004 роки) Леонід Кучма.

За його словами, точні жертви війни невідомі.

"І не знаємо, скільки загинуло. За 10 років війни в Афганістані ми втратили менше, аніж за останні три місяці. І не з нашої вини гинуть хлопці", - сказав Кучма.

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Політик підкреслив необхідність мирного врегулювання конфлікту.

"Кожна війна повинна закінчуватися миром. Чим швидше це відбудеться, тим менших втрат ми зазнаємо", - наголосив екс-президент України.