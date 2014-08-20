Колишній мер Луганська: Кучма - "пахан" з садистськими нахилами

Про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю". "Ранній Кучма побудував феодалізм, потім побудував олігархію, потім з'єднав все воєдино, і ми залишаємося в цій системі координат і понині, - заявив Данилов. - Кучма - "пахан", він країну, як нищив, так і досі бере участь у її повільному знищенні. Людина з садистськими нахилами. Він живе за зовсім іншим нормам і правилам. У цивілізованій країні такого політика винесли вперед ногами. У нас він продовжує офіційно представляти інтереси України. Це просто нонсенс".

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При цьому Олексій Данилов вважає, що "проблема не в Кучмі, а в нас самих". "Насправді, наша проблема не в Кучмі, а в нас самих, українців, які волею псевдоправителей перебувають у стані моральної кризи, і раз за разом дозволяють втягувати себе в дрібні феодально-кланові розборки, підігріваючи в засобах масової інформації", - заявив колишній мер Луганська.

Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Левко Лук'яненко також заявив, що Леонід Кучма не повинен представляти Україну на переговорах з терористами на Донбасі.