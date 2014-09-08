Хитке перемир'я влаштовує Москву, але ставить Київ у глухий кут - британські ЗМІ

На Донбасі встановилося дуже хитке перемир'я. Обидві сторони звинувачують ворога в порушенні зупинки вогню і нападах. Однак ситуація може вилитися навіть у гірші наслідки для України в політичному плані. Про це сьогодні пише The Sunday Times, статтю якої цитує Дзеркало тижня.

"Сьогодні вранці я вперше за кілька тижнів вийшла на вулицю, сіла на сонечку на лавці зі своєю кішкою і закурила. Вперше стало так тихо. Можна подумати, що я у відпустці. Сподіваюся, триватиме довго", - розповіла донеччанка Світлана.

В цей же час бойовики звинувачують українську армію в порушенні припинення вогню. Вони кажуть, що український снайпер вбив двох бойовиків і поранив ще трьох невдовзі після оголошення перемир'я.

В цей же час українські військові кажуть, що терористи за перші 12 годин порушили домовленість про припинення вогню щонайменше 10 разів. Видання пише, що шанси на те, що перемир'я переросте в мир, дуже мізерні.

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"Однак найважливіше те, що не було досягнуто домовленості про статус територій, які захопили проросійські бойовики", - йдеться в стаття.

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"Існує небезпека, що сторони залишаться в глухом куті, залишаючи наповнений зброєю Схід України в підвішеному стані. Для Києва – це серйозна небезпека, але це влаштовує Москву, оскільки ставить хрест на амбіціях України щодо вступу в ЄС і НАТО, проти чого різко виступає Путін", - йдеться в статті.