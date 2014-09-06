Росія видає "мирний план Путіна" за офіційний документ ООН

Росія поширила план з вирішення ситуації в Україні, запропонований президентом РФ Володимиром Путіним, як офіційний документ ООН.

Про це в інтерв'ю РИА Новости заявив заступник глави МЗС РФ Геннадій Гатілов, повідомляє «Українська правда».

"Поданий президентом Володимиром Путіним план із семи пунктів (з вирішення ситуації на Україні) ми поширили в якості офіційного документа ООН. Це наш ще один зріз роботи в ООН, спрямований на деескалацію конфлікту", - заявив він.

Також він зазначив, що на черговій сесії Генасамблеї ООН, яка розпочнеться 16 вересня, українській проблематиці буде приділено особливу увагу.

"На сесії, природно, будуть відображені питання нинішнього стану справ в міжнародній політиці. Багато питань будуть розглядатися під кутом зору ситуації, яка склалася в Україні", - зазначив він.

За словами заступника голови МЗС РФ, Росія відновить зусилля у питанні резолюції гуманітарної допомоги Україні, яка була раніше заблокована Радбезом ООН.

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На питання, чи може Москва врахувати зауваження та представити проект у новому вигляді, він зазначив: "У тому вигляді, в якому наші партнери намагалися вести справу, ми вважаємо, що співпраця з ними з цього питання на даному етапі неможлива".

"Абсолютно очевидно, що їхнє головне завдання - звинуватити у всіх гріхах Росію. Тому проект залишається на столі, але ніякої конкретної роботи щодо його доголосування зараз не ведеться. Це не означає, що ми в майбутньому не відновимо наші зусилля. Але поки цей процес залишається заблокованим. Тим не менш наші зусилля з доставки гуманітарної допомоги населенню, яке опинилося у важкій ситуації в Україні, тривають", - зазначив він.

Як відомо, 3 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив план дій щодо врегулювання ситуації в Україні з 7 пунктів.