Фукуяма: Путін переступив межу, звідки він міг би легко вийти

Таку думку висловив американський політолог Френсіс Фукуяма в інтерв'ю грузинській службі Радіо Свобода, яке цитує Крым.Реалии.

"Президент Росії Володимир Путін веде дуже лукаву гру, зберігаючи втручання на досить низькому рівні, щоб не привертати великої уваги і реакції суспільства на Заході, і йому це досить успішно вдається. Я думаю, що він не хоче програти, але і нам необхідно мати на увазі, що це може змінитися дуже швидко і в тому сенсі, що він вже переступив межу, звідки б він зміг легко вийти", - вважає політолог.

Читайте такожФукуяма розповів, чому Путін відрізняється від ГітлераНа його думку, Путін може піти "набагато далі".

"Зараз люди думають: «Проблема буде тільки у Східній Україні і в захисті, скажімо, коридору до Криму». Він може піти набагато далі. Він зробив таку заяву, як здається, Баррозу про те, що може захопити Київ протягом двох тижнів, і я думаю, що ніхто серйозно не розглядає такий сценарій. Я думаю, що нам не можна скидати з рахунків і це", - заявив Фукуяма.