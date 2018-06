Італійські ЗМІ: Путін заявив Баррозу, що візьме Київ "за два тижні"

Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на італійську газету La Repubblica, описуючи розмову європейських лідерів на саміті Євросоюзу в суботу.

Президент України Петро Порошенко описав гостру ситуацію на сході своєї країни і закликав Європу запровадити нові санкції проти Росії, яка ввела на Донбас бронетехніку і тисячі своїх солдатів.

Однак із 28-ми членів ЄС Угорщина і Словаччина виступили проти нових обмежень проти Кремля, побоюючись, що санкції можуть нашкодити і їм.

Читайте такожЗМІ: Словаччина, Угорщина, Чехія та Кіпр виступили проти посилення санкційПрезидент Литви Даля Грибаускайте жорстко розкритикувала Росію і заявила, що вона воює не лише з Україною, "а й з Європою". При цьому литовський президент закликала допомогти Україні так само, як курдам в Іраку.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель теж виступила за більш жорсткі санкції, зауваживши провал всіх переговорів з Москвою.

"Не зважаючи на зусилля, які ми зробили, щоб зберегти дипломатичні канали відкритими, Путін дав порожні обіцянки і продовжив далі підігрівати ситуацію на Сході України", - сказала Меркель.

Після неї слово взяв президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, який розповів про погрози Путіна під час телефонної розмови. Видання пише, що Баррозу спробував спитати Путіна про вторгнення російських військ на Схід України. Але російський президент нібито одразу почав погрожувати.

Читайте такожЄвросоюз може ввести заборону на покупку держборгу Росії"Проблема заключається в тому, що якщо я захочу взяти Київ, то зроблю це за два тижні", - нібито процитував Путіна президент Єврокомісії.

На думку італійського оглядача, цим президент Росії хотів застерегти Євросоюз від подальших жорстких санкцій.

В цей же час, прем'єр-міністр Великобританії закликав не дозволити Росії захопити ще й Схід України безкарно, як йому це вдалося з Кримом. Як пише La Repubblica, він порівняв ситуацію в Україні з подіями 1938 року і Мюнхенською угодою, коли західні лідери погодилися віддати Адольфу Гітлеру частину Чехословаччини.

Інформацію про погрози Путіна підтвердили джерела Fanancial Times в керівництві ЄС.

"Високопоставлений чиновник зі структур ЄС підтверджує: Путін сказав Баррозу, що, якби насправді напав на Україну, то був би в Києва за два тижні",- написав голова брюссельського бюро газети Financial Times Пітер Шпігель у Твіттері.

