За час перемир'я Україні вдалося звільнити 1200 полонених - Порошенко
16:59, 08 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україні вдалося звільнити 1200 осіб з полону бойовиків.
Україні вдалося звільнити 1200 полонених / Фото: twitter poroshenko
Про це Порошенко заявив під час свого візиту до Маріуполя.
"За час дії режиму припинення вогню нам вдалося звільнити 1200 наших полонених", - заявив Порошенко, передає РБК.Читайте такожЗ полону бойовиків звільнили ще 15 українців, у заручниках залишаються близько 800 осіб - ЗМІ
Також він повідомив, що ще 863 людини, які залишаються в полоні, повинні бути звільнені до кінця тижня.
Після оголошення перемир'я нам вдалося звільнити 1200 заручників. Слава Україні! pic.twitter.com/0y6uqrXlmK
— Петро Порошенко (@poroshenko) Вересень 8, 2014
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