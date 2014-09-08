За час перемир'я Україні вдалося звільнити 1200 полонених - Порошенко

Про це Порошенко заявив під час свого візиту до Маріуполя.

"За час дії режиму припинення вогню нам вдалося звільнити 1200 наших полонених", - заявив Порошенко, передає РБК.Читайте такожЗ полону бойовиків звільнили ще 15 українців, у заручниках залишаються близько 800 осіб - ЗМІ

Також він повідомив, що ще 863 людини, які залишаються в полоні, повинні бути звільнені до кінця тижня.