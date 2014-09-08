За час перемир'я Україні вдалося звільнити 1200 полонених - Порошенко

16:59, 08 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україні вдалося звільнити 1200 осіб з полону бойовиків.

twitter poroshenko

Про це Порошенко заявив під час свого візиту до Маріуполя.

"За час дії режиму припинення вогню нам вдалося звільнити 1200 наших полонених", - заявив Порошенко, передає РБК.Читайте такожЗ полону бойовиків звільнили ще 15 українців, у заручниках залишаються близько 800 осіб - ЗМІ

Також він повідомив, що ще 863 людини, які залишаються в полоні, повинні бути звільнені до кінця тижня.

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