Порошенко в Маріуполі: Цю нашу землю ми нікому не віддамо

"Вже в Маріуполі. Цю нашу землю ми нікому не віддамо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні на сторінці Президента у соцмережі.

Очікується, що Порошенко побуває на промислових підприємствах та об'єктах транспортної інфраструктури Маріуполя.

Радник губернатора Донецької області Костянтин Батозський сьогодні заявив, що наступ російських військ на Маріуполь триває.

"Зараз у Маріуполі все спокійно. А вночі був наступ по 3 напрямкам. З танками, БТРами, піхотою. Перемир'я таке перемир'я. Завтра новий етап мінських переговорів", - написав він.