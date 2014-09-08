Порошенко в Маріуполі: Цю нашу землю ми нікому не віддамо
15:54, 08 вересня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко прибув у Маріуполь з робочим візитом.
Цю нашу землю ми нікому не віддамо! - сказав президент/ @petroporoshenko
"Вже в Маріуполі. Цю нашу землю ми нікому не віддамо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні на сторінці Президента у соцмережі.
Очікується, що Порошенко побуває на промислових підприємствах та об'єктах транспортної інфраструктури Маріуполя.
Радник губернатора Донецької області Костянтин Батозський сьогодні заявив, що наступ російських військ на Маріуполь триває.
"Зараз у Маріуполі все спокійно. А вночі був наступ по 3 напрямкам. З танками, БТРами, піхотою. Перемир'я таке перемир'я. Завтра новий етап мінських переговорів", - написав він.
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