У Польщі заявили, що готові продавати Україні зброю

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Сємоняк заявив в ефірі TVN24 BiS.

"Не було жодних домовленостей у Ньюпорті на тему постачання зброї для України, але немає жодних перешкод, аби Україна купувала зброю в майбутньому", - сказав він.

Читайте такожВ Польщі заявили, що Захід використовує Cхідну Європу як протитанкову мінуМіністр зазначив, що українська влада може вільно купувати зброю,оскільки не існує жодної заборони на її поставку і Україна сама повинна звернутися до Польщі, якщо зацікавлена в закупівлі якогось озброєння.

"Для купівлі та продажу потрібні дві сторони. Якщо Україна таку готовність продемонструє, наша оборонна промисловість точно готова реалізовувати такі замовлення", - сказав міністр.

Читайте такожУ НАТО готуються до можливого нападу Росії – ЗМІЯк зауважив Сємоняк, українська сторона дуже добре знає, що саме польські зброярі можуть запропонувати, оскільки співпраця розвивається роками. "Вони повинні подумати, що їм треба, на що мають кошти, і точно будемо на цю тему розмовляти", - сказав Сємоняк. Він назвав це питання таким, яке краще обговорювати на міжурядових зустрічах, а не в інтернет-форумах чи у телевізійних студіях.

Міністр не став коментувати, як швидко можуть бути реалізовані контракти у випадку звернення України, назвавши це "не такою простою справою", і додав, що "такі контракти не підписуються за кілька днів".

Як повідомляв УНІАН, радник президента України Юрій Луценко заявив про досягнуті наприкінці минулого тижня на саміті НАТО домовленості про поставку зброї із США, Польщі, Італії та Норвегії. Представники цих країн спростували заяву Луценка.

Країни НАТО на своєму саміті підтвердили, що організація не може поставляти озброєння Україні, але це можуть робити держави, які входять до Альянсу, в рамках двосторонніх відносин.