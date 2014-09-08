У районі Слов’яносербська бійці Нацгвардії опинилися у тристоронньому оточенні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, станом на вечір тривають провокації проти військовослужбовців Нацгвардії на блокпосту поблизу Слов’яносербська.

"Як вже відомо, ще вчора озброєні люди, використовуючи те, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню, впритул наблизилися до блокпосту Нацгвардії. Сьогодні терористи здійснили посилення своїх сил за рахунок прибуття ще одного танку Т-72 та автомобіля «КаМАЗ» з особовим складом", - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що у даний час блокпост нацгвардійців оточений з трьох боків 5 танками Т-72, 2 БМП, 2 БМД, 4 БТР та близько 90 чоловіками.

"Відстань від позиції українських військових до позицій провокуючої сторони складає 200-250 метрів по фронту та 100-150 по флангам. На даний час зберігається нейтралітет сторін. Військовослужбовці Нацгвардії не піддаються на провокації, залишаються на своїх позиціях та тримають оборону блокпосту", - повідомив Лисенко.