В РНБО дали кілька порад російським солдатам, що опинилися в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Києві він зазначив, що немає рішення президента РФ Володимира Путіна щодо участі збройних сил Росії у конфлікті на території України.

“Відповідно, законних підстав для перебування російських збройних сил у нас також немає”, - сказав Польовий і додав, що “правових підстав у нас немає, але російські солдати знаходяться на території України”.

Таким чином, за його словами, або людина воює й отримує за це гроші, що є найманством, або ж солдат виконує наказ, воює за ідею, і тоді це участь у незаконних збройних формуваннях.

Водночас, як зауважив Польовий, Кримінальний кодекс РФ передбачає відповідальність за участь, організацію та фінансування найманства.

Читайте такожБатько танкіста з РФ поскаржився журналістам, що його сина відправляють до Маріуполя“У даному випадку під кримінальну відповідальність підпадають як самі солдати, так і особи, які послали їх на війну”, - додав він.

Також, за словами Польового, кримінальна відповідальність передбачається за створення незаконного збройного формування, керівництво ним чи участь у ньому. Крім того, участь у бойових діях без знаків російської армії також є окремим кримінальним злочином.

Читайте такожПерший канал Росії визнав, що російські солдати воюють і гинуть в УкраїніЗа словами Польового, в російських ЗМІ зустрічаються повідомлення про те, що російський солдат поїхав в Україну нібито не за наказом, а із власної ініціативи, використавши для цього особисту відпустку. “На час відпустки військовослужбовець не втрачає статусу військовослужбовця як такого, з усіма наслідками та обмеженнями, які витікають з цього”, - сказав Польовий і додав, що, йдучи у відпустку, військовослужбовець має отримати дозвіл у свого командування. У випадку, якщо він виїжджає за межі РФ, для цього є спеціальний закритий наказ Міністерства оборони щодо того, що дозвіл на виїзд за межі Росії має бути узгоджено з Федеральною службою безпеки.

“Таким чином, якщо військовослужбовець виїхав за кордон, то або він це робить зі згоди свого керівництва, або він обманює своє керівництво”, - сказав Польовий.

У першому випадку, пояснив він, - це агресія, тобто «засилка зі сторони держави озброєних банд, груп, регулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави». У другому випадку це є військовослужбовець-злочинець, який порушує військовий устав або ж є найманцем.

Читайте такожУ НАТО нарахували більше тисячі російських солдатів, які воюють на Донбасі (фото)Крім того, сказав Польовий, найманство та участь у незаконних збройних формуваннях є тяжкими злочинами, термін давності по яких становить 10 років.

За словами Польового, російський солдат, який опиняється на території України, може доповісти про це командуванню письмовим рапортом, підтвердивши, що він розуміє, що виконує незаконні вказівки.

“Відповідно до пункту 2 статті 42 Кримінального кодексу Російської Федерації, невиконання завідомо незаконних наказів чи розпоряджень виключає кримінальну відповідальність солдата”, - сказав він і додав, що солдат має спробувати залишити територію України і повідомити військову прокуратуру про незаконний перетин кордону його підрозділом.

Крім того, російський військовослужбовець може звернутися до найближчого управління МВС України чи СБУ для того, щоб зафіксувати факт відмови виконувати незаконні розпорядження, і це також буде фактом, який звільняє від кримінальної відповідальності, сказав Польовий.