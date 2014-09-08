Сил АТО в районі Дебальцеве в оточенні немає - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Іфнормаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"У Дебальцевому українські військовослужбовці знаходяться на своїх позиціях. Активних дій там не спостерігається... З приводу оточення в мене інформації немає. Можливо, супротивник знаходиться з різних боків, як під Слов’яносербськом. Повного оточення там немає", - сказав Лисенко.

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