Сил АТО в районі Дебальцеве в оточенні немає - РНБО
18:14, 08 вересня 2014Політика
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Військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, в оточенні під містом Дебальцеве не перебувають.
Дебальцеве не знаходиться в оточенні / google.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Іфнормаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
"У Дебальцевому українські військовослужбовці знаходяться на своїх позиціях. Активних дій там не спостерігається... З приводу оточення в мене інформації немає. Можливо, супротивник знаходиться з різних боків, як під Слов’яносербськом. Повного оточення там немає", - сказав Лисенко.
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