У Дебальцевому намічається котел жорсткіший, ніж у Іловайську - журналіст

Про це журналіст написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Батальйони територіальної оборони #11, #25 і Київ-2 потребують негайної допомоги і реакції керівництва країни. Вони у Дебальцевому. Вогневий контакт з супротивником постійний. Відстань між нашими і ворожими позиціями всього 300 метрів. Розвідка добровольців фіксує і повідомляє в штаб АТО: російські окупанти нарощують своє угруповання і готуються до штурму Дебальцевого. У відповідь - наказ - "триматися", - повідомляє Бочкала.Читайте такожРНБО фіксує значне збільшення обстрілу з «Градів» і «Смерчів» сил АТО з території РФ

За інформацією журналіста, українські бійці стверджують, що їм протистоять регулярні війська РФ: батальйон морської піхоти і моторизована бригада з танків і САУ.

Крім цього, боєць батальйону "Київська русь" (№11) Василь Щербаков повідомив журналісту, що "намічається котел жорсткіше ніж був і Іловайську. Півтори тисячі бійців можуть потрапити в оточення!".

За його словам, батальйони потрібно посилювати або виводити, організовувати коридор.

За наявними даними, повідомляє журналіст, російські війська можуть почати штурм в ніч з 8 на 9 вересня.

"Дебальцеве їм дуже потрібне. Адже, взявши під контроль це місто, силам АТО в свій час вдалося розірвати ЛНР і ДНР. Після захоплення Дебальцевого, сподіваюся, цього не станеться, шлях для російських військ на Донецьк буде практично відкритий. Зневірившись, що дочекаються допомоги, волонтери та всі, хто їм співчуває, вирішили зібратися сьогодні біля Адміністрації Президента із закликом до Порошенко втрутитися в ситуацію", - пише Бочкала.