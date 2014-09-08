При реалізації майна Міноборони недоотримує десятки мільйонів гривень

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі: "Ось вам для прикладу тільки одна схема - на 14 млн грн. Міноборони продає через компанію "Укроборонекспорт" (яка не входить в концерн "Укроборонпром"), підконтрольному їй ТОВ "Сучасні спеціалізовані обладнання та технології" 62 пускових механізму для ракет ПЗРК типу "Голка" за ціною 59 тис. грн. А у США ці пускові механізми це ТОВпродає через "Укрспецеспорт" за ціною $54 тис. Математику всі знають, так що неважко порахувати. Навіть якщо відняти 20% додаткових відрахувань, то при продажу цих 62 пускових механізмів за реальною ціною тим же США, Міноборони могло заробити майже 18 млн грн. А заробило менше 4 млн грн. Куди поділися 14 млн грн? Я думаю, питання риторичне і відповідь всім зрозуміла. Осідає вся дельта на все тих же приватних фірмах-прокладках, які спеціально для цього й створюються. А офіційний запит від спецекспортерів в Міністерстві оборони проігнорували."

Читайте такожПідприємства "Укроборонпрому" переходять на тризмінний графік

Максим Глущенко стверджує, що реальної інвентаризації в Міністерстві оборони ніколи не проводилося, а замість дійсного зайвого майна відомство продає зброю і техніку, що необхідно на фронті.

"Я кілька разів намагався позбавити оборонку від цих корупційних схем. Мої пропозиції стосувалися погодження продажу з "Укроборнпромом", щоб виключити з ланцюжка приватні компанії і продавати за ринковою ціною. З Міноборони навіть був підписаний відповідний договір, але чиновники в погонах дуже швидко почали його ігнорувати", - зазначив Максим Глущенко.

Чергові схеми зловживань у Міністерстві оборони спливли в ЗМІ. Подробиці описав журналіст видання ZN.ua. Виявилося, що з Міноборони зовсім не потрібні ні автомати, ні літаки, ні гранатомети, ні навіть вертольоти, яких так не вистачає на фронті, - все це продається стороннім покупцям. Тільки за I півріччя 2014 року державною фірмою "Укрінмаш" на внутрішньому ринку було продано 35900 автоматів АКМ (калібр 7,62 мм), 1237 гранатометів РПГ-7В, майже 5 тис. авіаційних ракет, 60 протитанкових ракетних комплексів "Фагот". Ще одне державне підприємство "Промоборонекспорт" продало на внутрішньому ринку 10 БТР-70, підприємство "Спецтехноекспорт" - 23 безпілотники "Рейс". 10 тис. шоломів та 2 вертольоти Мі-8.