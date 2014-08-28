Кабмін доручив Міноборони негайно підписати договори на поставки озброєння в зону АТО

Про це йдеться в розпорядженні уряду №777, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Оплата робіт, згідно з розпорядженням, має здійснюватися за рахунок виділених із резервного фонду держбюджету коштів.Читайте також"Укроборонпром" гальмує питання продажу МВС і Нацгвардії 10 танків - Геращенко

Раніше Кабінет міністрів України спростив процедури закупівлі нового озброєння, передачі його в зону антитерористичної операції, а також проведення ремонту й модернізації вже наявної в зоні АТО техніки. Зокрема, тепер передавати озброєння й військову техніку зі складів Міноборони для потреб армії та Національної гвардії потрібно протягом 48 годин із моменту заявки від керівництва АТО. Крім того, ремонт і модернізація техніки 3-4 категорії, що належить Міноборони, здійснюється на підприємствах держконцерну «Укроборонпром» без додаткових узгоджень.

Крім того, Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 9,1 млрд грн на потреби Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ та низки інших міністерств і відомств, які беруть безпосередню участь в проведенні й забезпеченні антитерористичної операції на сході України.