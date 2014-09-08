У Запорізькій області створюють добровольчий танковий батальйон

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Валерій Баранов. За його словами, відповідний наказ підписало Міністерство оборони, передає ZN.UA. Командиром батальйону буде призначений Олександр Лобас.

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"Це буде перший батальйон, який матиме на озброєнні військову техніку і танки. Зараз ми готуємо місце дислокації батальйону", - заявив Валерій Баранов.

Бійці цього батальйону будуть нести службу на нових інженерних спорудах в області.

Крім того, Валерій Баранов оголосив про створення окремого штабу для координації дій громадських активістів. Для функціонування даного органу виділили трьох працівників апарату ОДА, які будуть вести роботу на постійній основі. Також для роботи штабу надане приміщення та необхідна оргтехніка.