Добровольчі батальйони і Нацгвардія в зоні АТО отримали важке озброєння

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Нам дають крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ручні кулемети, протитанкові ручні гранатомети, стрілецьку зброю. Зараз відбувається прийом важкого озброєння і його розподіл через департамент координації добровольчих батальйонів МВС", - написав він.

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У тому числі спецбатальйони отримали зі складу значну кількість крупнокаліберних кулеметів Дегтярьова-Шпагіна калібру 12,7 мм зразка 1937 року, випущених в 1950-1970 роки.

Геращенко наголосив, що крупнокаліберний кулемет на відстані до 1 км може ефективно пробивати броню бронетранспортера й БМП супротивника, знищувати вантажні й легкові броньовані автомобілі.

Він також вказав на необхідність наявності верстатів для подібних кулеметів і має намір зайнятися пошуком їх виробників.