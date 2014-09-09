В Росії поспіхом знімають фільм про війну у "Новоросії"
03:49, 09 вересня 2014Політика
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Російські "митці" прискореними темпами знімають кіно про війну у "Новоросії". Зйомки проходять у Калінінграді, робоча назва стрічки - "Правда"
В Росії поспіхом знімають фільм про війну у "Новоросії" / espreso.tv, facebook.com
Світлини зі зйомок поширили користувачі соціальних мереж, передає Еспресо.TV.
"На фото рашисти-журналісти знімають постановку "українська армія катує журналістів", - написав Ігор Тихолаз у себе на сторінці в "Фейсбук".
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Зокрема, зазначається, що за сюжетом, "Київська хунта" й американські найманці беруть у заручники найчесніших журналістів, готових показувати тільки правду про боротьбу "Новоросії", і от їм на виручку вже поспішають шляхетні лицарі з донбаського ополчення".
Знімає картину режисер Олег Джураєв, творче об'єднання "Білий Лелека" і знімальна команда "Світанок".
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