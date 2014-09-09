В Росії поспіхом знімають фільм про війну у "Новоросії"

Світлини зі зйомок поширили користувачі соціальних мереж, передає Еспресо.TV.

"На фото рашисти-журналісти знімають постановку "українська армія катує журналістів", - написав Ігор Тихолаз у себе на сторінці в "Фейсбук".

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Зокрема, зазначається, що за сюжетом, "Київська хунта" й американські найманці беруть у заручники найчесніших журналістів, готових показувати тільки правду про боротьбу "Новоросії", і от їм на виручку вже поспішають шляхетні лицарі з донбаського ополчення".

Знімає картину режисер Олег Джураєв, творче об'єднання "Білий Лелека" і знімальна команда "Світанок".