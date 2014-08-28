Невзоров: Рано чи пізно "герої Новоросії" отримають статус міжнародних злочинців

Про це він розповів в інтерв'ю журналу Новое время.

"Рано чи пізно будуть розкриті всі могильники, відкриються всі підвали і зберуться всі заяви про "віджате", викрадене, згвалтоване. І всі ці герої Новоросії отримають пахучий, просолений, як їх камуфляжні майки, статус міжнародних злочинців", - розповів журналіст.

Невзоров вважає, що Україна в рамках міжнародного права буде шукати і знаходити бойовиків, винних у злочинах.

Крім цього, Невзоров зазначив, що йому незрозумілий "мілітаристичний шал" Росії, оскільки країна "трагічно програла" війну Чечні.

"А якщо говорити про мої особисті відчуття...то запас державного маразму в Росії дозволить в такому вигляді існувати ще рік-півтора. Потім, якщо знайде заправку - а вона її не знайде, тому що маразм такого зразка, який рухає РФ, більше в світі ніде не відомий, - масова шизофренія піде на спад. А коли запаси маразму закінчаться, ймовірно, багато що зміниться в Росії - і так, як нам було навіть страшно уявити", - вважає Невзоров.

Повне інтерв'ю Невзорова читайте 29 серпня у новому номері журналу Новое время.