Військові РФ обстрілюють сили АТО з "Градів" та мінометів, всі спроби штурму відбито - Тимчук

Російські війська та бойовики продовжують грубо порушувати умови перемир'я, обстрілюючи позиції українських військ, у тому числі із застосуванням важких озброєнь.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Позиції українських підрозділів на території аеропорту в Донецьку були обстріляні 4 рази: 2 рази з мінометів та 2 рази із застосуванням РСЗВ БМ-21 "Град"", - зазначає він.

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Також з РСЗВ БМ-21 "Град" обстріляно базовий табір українських військ поблизу населеного пункту Тоненьке.

"З мінометів обстріляні позиції ЗС України поблизу н.п.Докучаєвськ, обстріляли блокпост українських військ поблизу н.п.Дебальцево", - пише Тимчук.

Також бойовики із застосуванням стрілецької зброї вчинили спробу атаки на опорний пункт українських військ поблизу н.п.Родникове. Штурм було відбито.

Українські військовослужбовці дотримуються умов перемир'я і відкривають виключно вогонь у відповідь.