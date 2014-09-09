Безпосередня участь Росії в конфлікті в Україні "дуже-дуже очевидна" - Меркель

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькій радіостанції rbb-Inforadio, пише Deutsche Welle.

Тим не менш, у німецького уряду немає ніяких сумнівів в тому, що військовим шляхом цей конфлікт вирішити не можна, заявила вона.

Читайте такожМеркель висловила "повну підтримку" мирних ініціатив ПорошенкоКанцлер ФРН висловлює впевненість у тому, що санкції є єдиною можливістю впливу на Росію, яка надає підтримку сепаратистам в Україні. Але вводячи їх, треба також чітко дати зрозуміти: як тільки обстановка нормалізується, міри покарання будуть скасовані, наголосила глава німецького уряду.

Незважаючи на плани НАТО щодо створення нових сил швидкого реагування, канцлер Німеччини не має наміру збільшувати бюджет міністерства оборони ФРН. За її словами, додаткові фінансові кошти у Міноборони з'являться після виведення бундесверу з Афганістану.