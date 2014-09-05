Сім країн НАТО домовилися створити сили швидкого реагування

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Естонії, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожРасмуссен: всі країни НАТО підтримують Україну і закликають Росію обрати шлях миру

Нове збройне формування буде створено протягом найближчих кількох років за ініціативи Великобританії і буде складатися з підрозділів наземних, морських і військово-повітряних сил цих семи країн блоку. Його метою стане швидке реагування на військові загрози для будь-якої країни-члена НАТО, а також на стихійні лиха та гуманітарні кризи.

Також в Естонії буде створено навчально-тренувальний центр НАТО з кібербезпеки.