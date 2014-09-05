Сім країн НАТО домовилися створити сили швидкого реагування
13:54, 05 вересня 2014Світ
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Естонія, Латвія, Литва, Великобританія, Данія, Норвегія і Нідерланди на саміті НАТО в Уельсі підписали угоду про створення об'єднаних військових сил швидкого реагування (Joint Expeditionary Force).
7 країн НАТО створюють спільні військові сили швидкого реагування / фото NATO.int
Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Естонії, передає ІТАР-ТАСС.
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Нове збройне формування буде створено протягом найближчих кількох років за ініціативи Великобританії і буде складатися з підрозділів наземних, морських і військово-повітряних сил цих семи країн блоку. Його метою стане швидке реагування на військові загрози для будь-якої країни-члена НАТО, а також на стихійні лиха та гуманітарні кризи.
Також в Естонії буде створено навчально-тренувальний центр НАТО з кібербезпеки.
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