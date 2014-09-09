За півгодини до аварії Боїнга українські диспетчери просили пілотів піднятися вище - звіт

Про це йдеться у попередньому звіті щодо причин катастрофи, оприлюдненому сьогодні нідерландською Dutch Safety Board.

"В цей час (12.53 UTC) "Дніпро-контроль" запитав, чи MH17 може піднятися на висоту FL350 згідно з планом польоту (...) Екіпаж відповів, що не може виконати це та попросив залишитися на висоті FL330 (понад 10 кілометрів). "Дніпро-контроль" дав згоду на це", - зазначено у документі.

Близько 13.00 екіпаж попросив диспетчерів дозволити йому змінити маршрут через погодні умови, на що отримав згоду.

Пізніше пілоти самі запитували про можливість підняття на більшу висоту, але цього разу українські диспетчери повідомили, що поки немає такої можливості та треба залишатися на висоті FL330.

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Як повідомляв УНІАН, низка російських медіа повідомляла про те, що українські диспетчери наказали екіпажу малайзійського Боїнга перед самою катастрофою зменшити висоту та змінити курс, що, на їх думку, є свідченням причетності українців до збиття літака. Таким чином, на їхню думку, диспетчери спрямовували судно до місця, де його хотіли збити українські військові.

Згідно з попередніми висновками експертів Duth Safety Board, малайзійських Боїнг розпався у повітрі після того, як в нього ззовні влучила велика кількість високоенергетичних об'єктів. Раніше експерти говорили, що власне такими об'єктами вражають ракети зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Російські медіа висловлювали версію, що пасажирський Боїнг розстріляв український військовий винищувач.