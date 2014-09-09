Рейс MH17 зазнав аварії через зовнішні об'єкти, що пробили фюзеляж - комісія

Літак "Малайзійських авіаліній" Боїнг 777, імовірно, розсипався у повітрі після того, як у його передню частину влучила велика кількість малих "високоенергетичних" об'єктів.

Про це йдеться у попередньому звіті причин катастрофи оприлюдненому сьогодні нідерландською Dutch Safety Board.

"Пошкодження, які зафіксовано у передній частині літака свідчать, що повітряне судно було пробито великою кількістю високоенергетичних об'єктів із його зовнішньої сторони", - зазначено у документі. Згідно з документом, об'єкти влучили в машину знизу.

"Схоже на те, що це пошкодження привело до втрати структурної цілісності літака, що привело до його розпаду у повітрі", - зазначили автори документу.

Читайте такожПеред падінням Боїнга розвідувальні літаки зафіксували "невідомий" сигнал - уряд НімеччиниВони також зазначили, що на "чорних скриньках" літака не зафіксовано жодних свідчень про якісь технічні проблеми машини чи сигнали, що щось відбувалося не так до моменту катастрофи.

За їх даними, також не було зафіксовано втручань у записи "чорних скриньок", котрі припинили працювати о 13:20:03 (UTC).

Як повідомляв УНІАН, пасажирський Боїнг 777 "Малайзійських авіаліній", котрий летів з Амстердаму до Куала Лумпур, був збитий 17 липня цього року над територією контрольованою проросійськими бойовиками, які з квітня вели криваві бої з українськими силовиками.

За даними українських спецслужб, які підтвердила американська розвідка, літак був збитий бойовиками з доставленої з РФ системи "Бук", але це сталося випадково: "ополченці" думали, що ціляться у військовий український літак. Збитим літаком встиг навіть похвалитися у соціальній мережі тодішній самопроголошений міністр оборони, російський диверсант Ігор Гіркін (Стрєлков), але після того, як стало відомо, що це пасажирський борт, цей запис зник з його сторінки.

Пізніше Росія та "ополченці" звинуватили у збитті літака українських військових.