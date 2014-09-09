РНБО: Російська армія розгорнула на кордоні з Україною підрозділ ППО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ Чорному морі РФ розмістила великі десантні кораблі, на Донбасі рухається військова техніка«В районі населеного пункту Куйбишево (РФ) розгорнуто підрозділ російської ППО, який здійснює контроль за повітряним простором східної частини Луганської та північної частини Донецької областей», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук вважає, що під час перемир'я війська РФ і бойовики виявляють слабкі місця в обороні українських військ на Донбасі.