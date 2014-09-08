Війська РФ і бойовики використовують перемир'я для виявлення слабких місць у обороні силовиків - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Бачимо не радісну картину: російські війська і місцеві терористи на Донбасі використовують перемир'я для проведення перегрупування своїх сил. Вони виявляють слабкі місця в обороні українських військ (у тому числі і в ході розвідки боєм) і перекидають в ці райони свої підрозділи", - написав експерт.Читайте такожРосія хоче захопити якомога більше території, щоб зробити "нове Придністров'я" - Тимчук

Він також зазначив, що йдуть постійні обстріли позицій української армії і Національної гвардії.

"Враховуючи, що до початку перемир'я нашим військам не вдалося створити "повноцінну" лінію оборони, картина не радуює - можна чекати дуже неприємних сюрпризів. Хоча, як запевняютьв штабі АТО, ситуація знаходиться під контролем", - вважає Тимчук.