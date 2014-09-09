РНБО: Росія не виводить війська з території України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожРНБО: Російська армія розгорнула на кордоні з Україною підрозділ ППО«Ми маємо інформацію про те, що відбувається ротація військових підрозділів збройних сил РФ, які розташовані на території АР Крим, проте у нас немає інформації про те, що територію України залишають будь-які підрозділи або РФ або бандформувань бойовиків, які знаходяться на тимчасово контрольованій ними території», - зазначив він.

У той же час, як повідомляв УНІАН, Збройні сили Росії облаштовують бойові позиції навпроти ділянки Донецького прикордонного загону та в Криму.