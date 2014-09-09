РФ розміщує війська навпроти Донецького прикордонного загону та в Криму
13:31, 09 вересня 2014Політика
0 0
Збройні сили Росії облаштовують бойові позиції навпроти ділянки Донецького прикордонного загону та в Криму.
Російські військові укріплюють бойові позиції / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Фіксуються активні дії ЗС РФ з нарощування ударного угруповання на кордоні з Україною та на тимчасово окупованій території Криму», - зазначив він.
Читайте такожРНБО: Російська армія розгорнула на кордоні з Україною підрозділ ППОЗа його словами, відбувається облаштування та укріплення бойових позицій навпроти ділянки Донецького прикордонного загону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter