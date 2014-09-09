Користуючись перемир'ям, бойовики намагаються втекти із зони АТО

Бойовики під час перемир’я намагаються втекти з місць боїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Користуючись припиненням активних дій, окремі бойовики намагаються втекти з місць боїв», - зазначив він.

«Вчора о 12.00 рейдовою групою у посадці вздовж дороги «Талаківка - Комінтернове» під Маріуполем виявлено покинутий терористами автомобіль ЗАЗ-Таврія, на якому встановлено танковий кулемет «Утес». Наразі він посилив бойову міць українських прикордонників», - розповів Лисенко.