Користуючись перемир'ям, бойовики намагаються втекти із зони АТО
14:36, 09 вересня 2014Політика
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Під Маріуполем виявили покинутий бойовиками автомобіль і зброю.
REUTERS
Бойовики під час перемир’я намагаються втекти з місць боїв.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Користуючись припиненням активних дій, окремі бойовики намагаються втекти з місць боїв», - зазначив він.
«Вчора о 12.00 рейдовою групою у посадці вздовж дороги «Талаківка - Комінтернове» під Маріуполем виявлено покинутий терористами автомобіль ЗАЗ-Таврія, на якому встановлено танковий кулемет «Утес». Наразі він посилив бойову міць українських прикордонників», - розповів Лисенко.
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